İran'da alkolün koronavirüsten koruduğu söylentileri nedeniyle sahte içki içen yüzlerce kişi öldü
İran'da Covid-19 salgınından koruduğu söylentileri nedeniyle sahte içki içen yüzlerce kişi yaşamını yitirdi
27.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:59
İran'da Covid-19 salgınından koruduğu söylentileri nedeniyle sahte içki içen yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.
Koronavirüsün en çok etkilediği ve ölüm oranının dünya genelinde en üst sıralarda bulunduğu şeriatla yönetilen İran'da alkol tüketimi yasak. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com