İran'da alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı artıyor İran'da alkol tüketiminin korona virüsünü yok ettiğine dair yanlış bilgiye inananlar alkol zehirlenmesi yaşadı.

İran'da alkol tüketiminin korona virüsünü yok ettiğine dair yanlış bilgiye inananlar alkol zehirlenmesi yaşadı. Ülkede alkolden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 700'e yükseldi.

İran'da İran Sağlık Bakanlığın yayınladığı bilgilere göre, alkol içmenin korona virüsü iyileştirdiği inancı neticesinde İran'daki alkol zehirlenmelerinde artış yaşandı. İran Sağlık Bakanlığı, salgının ülkede patlak vermesinin ardından geçen haftalarda alkol zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 700'e ulaştığı belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bu dönemde 5 bin 11 kişinin alkolden zehirlendiğini, yaklaşık 90 kişinin zehirlenme nedeniyle görme yetisini kaybettiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl ise alkol zehirlenmesi nedeniyle sadece 66 kişinin hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, ülkede korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 877'ye yükselirken, vaka sayısı 92 bin 584 oldu . - TAHRAN

Kaynak: İHA