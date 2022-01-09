İran'da akaryakıt tankeri devrildi: 3 ölü - Haberler
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İran'da akaryakıt tankeri devrildi: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - Haberler | Güncel

- İran'da akaryakıt tankeri devrildi: 3 ölü İran'da akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

- İran'da akaryakıt tankeri devrildi: 3 ölü

TAHRAN - İran'da akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonu, ülkenin batısında bulunan Senendeç kentinde gece saatlerinde akaryakıt taşıyan bir tankerin devrilmesi sonucu patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Patlama nedeniyle şehrin doğal gaz hattında yangın çıkarken, patlamanın meydana geldiği alanda yaklaşık 30 evin ve 15 aracın yandığı belirtildi.

İran'da akaryakıt tankeri devrildi: 3 ölü

İran'da akaryakıt tankeri devrildi: 3 ölü

İran'da akaryakıt tankeri devrildi: 3 ölü

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