İran'da Ahmedinejad grubu seçimlere "Halk Koalisyonu" listesiyle katılacak

10.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:20

İran'da eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen siyasetçilerin 21 Şubat'ta gerçekleştirilecek genel seçimlere "Halk Koalisyonu" listesiyle katılacağı bildirildi.

"Entekhab" haber sitesine göre, Ahmedinejad'a yakın bazı bürokratların "Halk Koalisyonu" imzasıyla yayımladığı ortak bildiride, "İran'da 9 ve 10'uncu hükümetler döneminde görev yapan yöneticiler, yolsuzluk ve bürokratik oligarşiyi yıkarak halka adalet temelinde hizmet etmek için 11'inci dönem milletvekili genel seçimlerine katılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu bildiride, "Halk Koalisyonu" listesinde yer alan adayların isimlerinin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

İran, 21 Şubat'ta yapılacak 11'inci dönem milletvekili ve 5'inci dönem ilk uzmanlar meclisi seçimlerine hazırlanıyor.

Ahmedinejad'ın İran siyasetindeki yeri

Cumhurbaşkanlığı döneminde İstihbarat Bakanı olarak atanacak isim üzerinde ülke lideri Ali Hamaney'le ihtilafa düşen Ahmedinejad, önerdiği kişinin kabul edilmemesine tepki göstererek 11 gün süreyle ofisine gitmemişti. Hamaney'i protesto olarak değerlendirilen bu olaydan sonra, o güne kadar kendisine destek veren muhafazakarlar Ahmedinejad'dan uzaklaşmaya başladı. İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve kardeşi eski Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'yle siyasi çekişmeye giren Ahmedinejad'ın 2017 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından reddedilmişti.

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'ndeki sandalyesini ise korumayı bilen Ahmedinejad, siyasi faaliyetlerini kendisine yakın siyasetçiler üzerinden sürdürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA