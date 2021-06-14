İran'da açlık grevine başlayan tutuklu Azerbaycan Türkü aktivistlerin sayısı 11'e yükseldi
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İran'da açlık grevine başlayan tutuklu Azerbaycan Türkü aktivistlerin sayısı 11'e yükseldi

İran'da açlık grevine başlayan tutuklu Azerbaycan Türkü aktivistlerin sayısı 11'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'ın Erdebil kentindeki cezaevinde tutuklu bulunan Azerbaycan Türkü aktivistlerin önceki gün başlattığı açlık grevine 3 kişinin daha katıldığı bildirildi.

İran'ın Erdebil kentindeki cezaevinde tutuklu bulunan Azerbaycan Türkü aktivistlerin önceki gün başlattığı açlık grevine 3 kişinin daha katıldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Tahran'daki Evin Cezaevinde tutulan Azerbaycan Türkü aktivistler Siyamek Mirzayi, Kiyanuş Aslani ve Behnam Şeyhi yakınlarıyla yaptıkları telefon görüşmelerinde, "Erdebil Merkez Cezaevinde tutuklu Azerbaycan Türkü aktivistlerin başlattığı açlık grevine bugün itibarıyla katılacaklarını" söyledi.

Böylece İran'da açlık grevine başlayan tutuklu Azerbaycan Türkü aktivistlerin sayısı 11'e yükseldi.

Açlık grevine başlayan Azerbaycan Türkü aktivistler

Erdebil Cezaevinde tutuklu bulunan Azerbaycan Türkü aktivist Abbas Lisani, 12 Haziran Cumartesi günü, "adi suçlardan hüküm giyen mahkumların siyasi tutukluların koğuşlarına konulması, cezaevi çalışanlarının kötü muamelesi ve yetkililerin siyasi tutukluların haklarına kayıtsız kalması" gibi gerekçelerle kuru gıdaları almadığı açlık grevine başlamıştı.

Aynı cezaevinde bulunan Azerbaycan Türkü aktivist Yusuf Kari de Lisani'ye destek için açlık grevine başlamıştı. Lisani ve Kari, dün de ölüm orucuna başladıklarını duyurmuşlardı.

Büyük Tahran Cezaevindeki mahkumlardan Halid Pirzade, Hüseyin Haşimi ve Muhammed Turkmani'nin de "yetkililerin şartlı tahliye sözünü yerine getirmemesi ve kendilerine yönelik muameleleri" nedeniyle 12 Haziran Cumartesi günü açlık grevine başladığı kaydedilmişti.

Dün de Ali ve Rıza Vaseki kardeşler ile Mihrdad Şeyhi'nin açlık grevine başladığı, söz konusu mahkumların Lisani ve Kari'yle birlikte, yaşam şartları son derece zor olduğu bilinen ve mahkumların aileleriyle görüştürülmediği Erdebil Merkez Cezaevi tecrit bölümüne nakledildikleri belirtilmişti.

Böylece açlık grevindeki Azerbaycan Türkü aktivist sayısı dün itibarıyla 8 olmuştu.

İran'da yaşayan Azerbaycan Türkü aktivistlerin, ana dilde eğitim yapma gibi anayasal haklarını "sivil ve barışçıl eylemlerle" protesto etmeleri nedeniyle çeşitli baskılara maruz kaldıkları belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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İran'da açlık grevine başlayan tutuklu Azerbaycan Türkü aktivistlerin sayısı 11'e yükseldi - Haberler
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