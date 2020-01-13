İran'da 90 milletvekilinin genel seçim için aday adaylığı reddedildi

13.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:42

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, İran Meclisi'ndeki 90 milletvekilinin genel seçim aday adaylıklarının reddedildiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Kedhudayi, "İran Meclisi'ndeki 247 milletvekilinden (ön elemede) 90'ının genel seçime aday adaylığı reddedildi." dedi.

Çoğunun başvurusunun, yolsuzluk gerekçesiyle kabul edilmediğini dile getiren Kedhudayi, söz konusu kararda kişilerin, "reformist" ya da "muhafazakar" olmasının bir kıstas olmadığını öne sürdü.

Kedhudayi, ön elemede başvuruların yüzde 34'ünün reddedildiğini belirterek, 5 binden fazla kişinin başvurusunun ise kabul edildiğini ifade etti.

Sözcü, ön elemede reddedilenlerin 5 gün içinde karara itiraz etme haklarının bulunduğunu hatırlattı.

İran resmi haber ajansı IRNA dünkü haberinde, reformist kanattan önde gelenlerin başvurusunun kabul edilmediğini duyurmuştu.

Söz konusu haberde, Anayasayı Koruyucular Konseyinin, reformistlerin önemli isimlerinden Ali Mutahhari, Mahmud Sadıki, İlyas Hazreti, Gulamrıza Haydari, Fatma Saidi ve Tayyibe Siyavuş'un başvurusunu veto ettiği belirtilmişti.

Anayasayı Koruyucular Konseyi 12 üyeden oluşuyor. Üyeleri, muhafazakar kanada yakınlıklarıyla bilinen Konsey, seçimlerde çoğunlukla reformist adayları elediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin, 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA