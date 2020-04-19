İran'da 87 kişi daha Covid-19'dan hayatını kaybetti İran'da korona virüsten 78 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5 bin 118'e, vaka sayısı da 82 bin 211'e yükseldi.

İran'da korona virüsten 78 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5 bin 118'e, vaka sayısı da 82 bin 211'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 160 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle İran'da can kaybı artıyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur ülkedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada 87 kişinin daha korona nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısını 5 bin 118'e yükseldiğini aktardı. Son 24 saat içerisinde bin 343 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Cihanpur, toplam vaka sayısının 82 bin 211'e ulaştığını açıkladı.

Cihanpur, ülkede korona virüsten iyileşip taburcu olanların sayısının ise 57 bin 23 kişiye yükseldiğini ifade etti. Şu ana kadar 341 bin 662 Covid-19 testi yapıldığını ifade eden Cihanpur, "Şu anda hastanelerde 3 bin 456 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA