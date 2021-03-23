İran'da 646 siyasi aktivist, ülkedeki siyasi tutukluların sürgün edilmesine karşı çıktı

İranlı 646 siyasi aktivist tarafından imzalanan, "ülkede tutuklu siyasi mahkumların şartlarının iyileştirilmesi" ve "3 günlük açlık grevini sürdüren mahkumlara destek" bildirisi yayımlandı.

İranlı 646 siyasi aktivist tarafından imzalanan, "ülkede tutuklu siyasi mahkumların şartlarının iyileştirilmesi" ve "3 günlük açlık grevini sürdüren mahkumlara destek" bildirisi yayımlandı.

İran İnsan Hakları Savunucuları Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son dönemlerde sıkça uygulanan, siyasi tutukluların başka hapishanelere sürülmeleri kanunlara aykırıdır. Söz konusu uygulamayla mahkum ve ailelerine eziyet edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Tutuklu siyasi mahkumların serbest bırakılması çağrısının yapıldığı bildiride, 20 Mart Cumartesi günü 3 günlük açlık grevi başlatan 34 siyasi mahkuma destek verildi.

Bildiriye imza atan 646 aktivist arasında Nergis Muhammedi, Ebulfazlı Kadiyani, İsmail Bahşi, Bahare Hidayet ve Husro Mensuriyan gibi tanınmış simalar yer aldı.

İran'da 34 siyasi tutuklu, halkın yaşadığı ekonomik sorunları gündeme taşımak amacıyla 3 günlük açlık grevi başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı