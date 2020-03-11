İran'da 63 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, can kaybı 354'e yükseldi
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İran'da 63 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, can kaybı 354'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid 19) nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgın kaynaklı ölü sayısı 354'e yükseldi.

11.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:30
İran'da 63 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, can kaybı 354'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetmesiyle ülkede salgın kaynaklı ölü sayısı 354'e yükseldi. Ülkede son 24 saat içerisinde 1000'i aşkın kişi enfekte olurken, 11 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı da 9 bin eşiğini geçti.


İran'da Covid -19 virüsü nedeniyle salı günü 54 kişinin daha hayatını kaybetmişti. Ülkede virüse yakalanıp iyileşen 3000'e yakın hasta bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com

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