İran'da 6.0 büyüklüğünde deprem

16.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:05

İran'da Richter ölçeğine göre 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem, İran'ın Bestek kenti yakınlarında 6.0 büyüklüğünde saat 15.30'da meydara geldi. Deprem, 16,5 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA