İran'da 54 asker koronavirüse yakalandı
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Genelkurmay Başkanlığı, İran, Güncel

İran'da 54 asker koronavirüse yakalandı

İran'da 54 askere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğu bildirildi.

07.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:14
İran'da 54 asker koronavirüse yakalandı

İran'da 54 askere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı Nahuda Rahmanipur, ülkede ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü andan itibaren askeri kurumlarda gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Bu süre zarfında ülke genelinde Silahlı Kuvvetler bünyesindeki 54 askerde Kovid-19'a rastlandığını aktaran Rahmanipur, bunlardan birçoğunun iyileştiğini ifade etti.

Rahmanipur ayrıca Silahlı Kuvvetler bünyesinde şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadığını kaydetti.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 872'ye, vaka sayısı ise 62 bin 589'a ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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