İran'da 5 büyüklüğünde deprem
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Fars Eyaletine bağlı Baba Monir şehrinde yerel saatle 01.05'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı