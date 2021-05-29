İran'da 5 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Fars Eyaletine bağlı Baba Monir şehrinde yerel saatle 01.05'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı