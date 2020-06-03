İran'da 5 büyüklüğünde deprem Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran'ın İlam eyaletine bağlı Saleh Abad şehrinde yerel saatle 12.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA