İran'da 5 büyüklüğünde deprem
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İran'da 5 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5 büyüklüğünde deprem
03.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:10

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran'ın İlam eyaletine bağlı Saleh Abad şehrinde yerel saatle 12.46'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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