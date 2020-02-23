İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde yaralılar var
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İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde yaralılar var

Türkiye ile İran sınırında yerel saatle 09.22 de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından yaralıların olduğu, birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

23.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:44
İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde yaralılar var

ile sınırında yerel saatle 09.22 de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından yaralıların olduğu, birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'daki habere göre, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde yaralılar olduğu bildirildi. Yaralı sayısının henüz netleşmediği ifade edilirken, birinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Öte yandan, depremde maddi zararın tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğü açıklandı.


Kaynak: DHA
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