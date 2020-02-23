İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde 75 kişi yaralandı
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İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde 75 kişi yaralandı

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğündeki depremde 75 kişinin yaralandığı belirtildi.

23.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:41
İran'da 5.9 büyüklüğündeki depremde 75 kişi yaralandı

'ın Hoy kentinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğündeki depremde 75 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran'ın ajansı Tasnim'deki habere göre, Türkiye ile İran sınırındaki Hoy kentinde yerel saatle 09.22 de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremde 75 kişi yaralandı.


Kaynak: DHA
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