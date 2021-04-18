İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
BBC - Haberler | Dünya

İran'ın güneyindeki Buşeyr eyaletinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İran'ın güneyindeki Buşeyr eyaletinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran devlet televizyonu depremde can kaybı ve ciddi maddi hasar olmadığını duyurdu.

Depremin merkez üssü Rig kasabası yakınlarında bir nükleer tesis olması endişeye sebep oldu. Reuters haber ajansına konuşan bir İranlı yetkili, nükleer tesiste herhangi bir hasar meydana gelmediğini söyledi.

Yerel bir yetkilinin açıklamasına göre hazırlıklı olmak için bölgeye 50 ambulans ve kurtarma ekipleri gönderildi. Bazı köylerde evlerin duvarlarının yıkıldığına dair görüntüler İran medyasına yansıdı.

Depremin ardından dokuz artçı sarsıntı hissedildi. Eyaletteki Gonava şehrinde elektrikler ve telefon hatları kesildi. Deprem bölgedeki 30'dan fazla köy ve kasabayı etkiledi. Şu ana kadar iki kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı biliniyor.

BBC
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