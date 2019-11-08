İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem: En az 6 ölü

08.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:13

İran'ın kuzeyindeki Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.



Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Terk şehri olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.17'te kaydedildi. Depremin yerin 8 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle