İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem
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İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İran'ın Bender Gunave kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İran'ın Bender Gunave kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Bender Gunave kentinde yerel saatle 11.11'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, depremin ardından aynı bölgede 4.5 ve 3.9 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldiği ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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