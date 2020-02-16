İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem
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İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:06
İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem

'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda 5,8 büyüklüğünde meydana geldi.

Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Keşm Adası olan 5,8 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 16.00'da kaydedildi.

Depremin 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Bu arada 5,8 büyülüğündeki depremden önce saat 15.54'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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