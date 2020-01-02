İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem
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İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem

İran'ın doğusunda Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sengan kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02.01.2020 08:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 08:30
İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem

'ın doğusunda Rezevi eyaletine bağlı Sengan kentinde 5,8 büyüklüğünde meydana geldi.

Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sengan kenti olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.59'da kaydedildi.

Açıklamada depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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