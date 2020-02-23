İran'da 5,7 büyüklüğünde yeni deprem
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İran'da 5,7 büyüklüğünde yeni deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:34
İran'da 5,7 büyüklüğünde yeni deprem

'ın batısındaki Batı eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem 'dan da hissedildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesinin Zerabad bölgesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 19.30'da kaydedildi.

Depremin 28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sabah 09.22'de de Hoy ilçesinde aynı büyüklükte bir deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA
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