İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı (3)
Evlerinin önünde soba yakıp ısınan vatandaşlar Küçükbaş hayvanlardan görüntü VAN - İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.
23.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:04
Evlerinin önünde soba yakıp ısınan vatandaşlar
Küçükbaş hayvanlardan görüntü VAN - İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü. (3)
Kaynak: AA