İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı (2)
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İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı (2)

Yıkılan evlerden görüntü Vatandaşın bilgi vermesi VAN - İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.

23.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:56
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı (2)

Yıkılan evlerden görüntü

Vatandaşın bilgi vermesi - 'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki , Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı (2)
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