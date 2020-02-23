: İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı (2)

23.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:56

Yıkılan evlerden görüntü

Vatandaşın bilgi vermesi VAN - İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü. (2)

Kaynak: AA

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