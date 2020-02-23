İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı
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İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı

Yıkılan kerpiç evlerden görüntü Camiden görüntü Vatandaşlardan görüntü VAN - İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.

23.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:53
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı

Yıkılan kerpiç evlerden görüntü

Camiden görüntü

Vatandaşlardan görüntü - 'ın Hoy kentinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki , Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı
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