: İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı

23.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:53

Yıkılan kerpiç evlerden görüntü

Camiden görüntü

Vatandaşlardan görüntü VAN - İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü. (1)

Kaynak: AA

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