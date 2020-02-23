İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı
Yıkılan kerpiç evlerden görüntü Camiden görüntü Vatandaşlardan görüntü VAN - İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi.
23.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:53
Yıkılan kerpiç evlerden görüntü
Camiden görüntü
Vatandaşlardan görüntü VAN - İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü. (1)
Kaynak: AA