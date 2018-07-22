İran'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem!

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TAHRAN ÜNİVERSİTESİ SİSMOLOJİ MERKEZİ AÇIKLAMA YAPTI

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Ruyder ilçesi olan depremin yerel saatle 09.37'de, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

CAN VE MAL KAYIPLARI HAKKINDA AÇIKLAMA GELMEDİ

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.