İran'da 5,6 büyüklüğündeki depremde 10 kişi yaralandı
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İran'da 5,6 büyüklüğündeki depremde 10 kişi yaralandı

17.02.2021 23:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 23:16
İran'da 5,6 büyüklüğündeki depremde 10 kişi yaralandı

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde meydana gelen depremde 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde meydana gelen depremde 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, yaptığı açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinin yanı sıra İsfahan eyaletinde de hissedildiğini ifade etti.

Arama ve kurtarma ekipleri ile ambulansların deprem bölgesine gönderildiğini aktaran Halidi, ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Öte yandan deprem bölgesinde elektrik ve suyun kesildiği, bazı evlerin de yıkıldığı kaydedildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kohgiluye-Buyer Ahmed, İsfahan ve Şiraz'daki tüm sağlık kurumlarına gerekli önlemlerin alınması talimatı verdi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, yerel saatle 22.05'te merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dena ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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