İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

16.01.2021 01:17 | Son Güncelleme: 16.01.2021 01:20
İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesi olan deprem, yerel saatle 01.01'de kaydedildi.

Basra Körfezi kıyısında bulunan eyaleti sarsan depremin 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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