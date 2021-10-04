İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, İran'ın Dezful kentinde saat 05.39'da yerin 35.10 km derinliğinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri