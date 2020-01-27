İran'ın Şiraz kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

27.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:08

İran'ın güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

YERİN 7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 16.58'de kaydedildi.

Açıklamada depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELMİŞTİ

Öte yandan, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: İHA