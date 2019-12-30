İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

30.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:50

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin Taht kasabası olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.19'da kaydedildi.

Açıklamada depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA