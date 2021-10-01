İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem - Haberler
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İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Gunave ilçesi olan deprem, yerel saatle 04.45'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtilirken, şu ana kadar 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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