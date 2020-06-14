İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem İran'ın Fars Eyaleti'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Fars Eyaleti'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Fars Eyaletine bağlı Beyrem şehrinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Fars Eyaleti'ne bağlı Beyrem şehrinde yerel saatle 22: 35'te 16 kilometre derinlikte 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İHA