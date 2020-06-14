İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem
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İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran'ın Fars Eyaleti'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem
14.06.2020 22:06 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:25

İran'ın Fars Eyaleti'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Fars Eyaletine bağlı Beyrem şehrinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Fars Eyaleti'ne bağlı Beyrem şehrinde yerel saatle 22: 35'te 16 kilometre derinlikte 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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