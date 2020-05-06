İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran'ın Lorestan eyaletine bağlı Firuzabad şehrinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Lorestan eyaletine bağlı Firuzabad şehrinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre, Lorestan eyaletine bağlı Firuzabad şehrinde yerel saatle 12.37 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7.1 kilometre derinlikle gerçekleşti. Deprem Firuzabad şehrine yakın diğer yerleşim yerlerinde de hissedilirken can veya mal kaybı yaşanmadı. Bazı evlerin duvarlarında hasar meydana geldi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA