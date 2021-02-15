İran'da 4 milyon öğrenci internet, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamıyor
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İran'da 4 milyon öğrenci internet, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamıyor

15.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:11
İran'da 4 milyon öğrenci internet, tablet ve akıllı telefonu olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamıyor

İran Eğitim Psikolojisi Derneği Başkanı Fariborz Dortaj, ülkesinde yaklaşık 4 milyon ilköğretim ve lise öğrencisinin uzaktan eğitim sisteminden yararlanamadığını söyledi.

İran Eğitim Psikolojisi Derneği Başkanı Fariborz Dortaj, ülkesinde yaklaşık 4 milyon ilköğretim ve lise öğrencisinin uzaktan eğitim sisteminden yararlanamadığını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Dortaj, ilköğretim ve lise öğrencilerinin uzaktan eğitim sistemine erişimiyle ilgili bilgi verdi.

Dortaj, "İran'da 4 milyon ilköğretim ve lise öğrencisi internet, tablet veya akıllı telefonu olmadığı için Şad (uzaktan eğitim) sistemine üye değil." dedi.

Fariborz Dortaj, eğitimdeki açığın kapatılması için yazın yüz yüze eğitimin yapılması ve ek dersler konulması gerektiğini belirtti.

İran'da 15 milyon civarında ilköğretim ve lise öğrencisi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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