İran'da 4 kişi "isyan çıkarmak" suçlamasıyla idam edildi
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İran'da 4 kişi "isyan çıkarmak" suçlamasıyla idam edildi

02.03.2021 05:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 05:50
İran'da 4 kişi

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde 4 kişinin "isyan çıkarmak" suçlamasıyla idam edildiği öğrenildi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde 4 kişinin "isyan çıkarmak" suçlamasıyla idam edildiği öğrenildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (Hrana), Casım Haydari, Ali Hosarci, Hüseyin Silavi, Nasır Hafacıyan adlı 4 kişinin "isyan çıkarmak" suçlamasıyla Ahvaz'daki Sepidar Cezaevi'nde pazar günü idam edildiğini duyurdu.

Söz konusu kişilerin Ahvaz'da iki karakola saldırma suçlamasıyla 2017 yılında güvenlik güçlerince tutuklandığı ve yargılamalar sonucu Ahvaz Devrim Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İdamların, Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından pazar günü, mahkumların aileleri ile son görüşmelerinden kısa bir süre sonra gerçekleştiği bildirildi.

Öte yandan, Casım Haydari, Ali Hosarci, Hüseyin Silavi ile 28 Ocak'ta idam edilen Ali Matiri'nin görüş yasağı ve yetkililerin kötü muamelesini protesto etmek için ocak ayında dudaklarını dikerek açlık grevi yaptıkları kaydedildi.

Güvenlik güçlerine yakın bazı medya kuruluşları ise söz konusu kişilerin "terörist faaliyetler" suçlaması nedeniyle idam edildiğini savundu.

İran resmi haber ajansı IRNA, Casım Haydari'nin "Ahvaz Milli Direnişi" çatısı altında faaliyet gösteren ayrılıkçı El-Ahvaziye (Ahvaz Özgürlükçü Arap Hareketi) örgütünün "asli unsurlarından" olduğunu kaydederek, Suriye'de faaliyet gösteren El Nusra örgütü ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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