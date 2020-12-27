İran'da 4 büyüklüğünde deprem
27.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:34
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 19.26'da merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Haftkel ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun