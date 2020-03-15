İran'da 4 büyüklüğünde deprem
İran'ın Kum kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
15.03.2020 00:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:48
İran'ın Kum kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kum kenti olan 4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 00.11'de kaydedildi.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA