İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem
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İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

31.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:40
İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesinde yerel saatle 19.34'te bir deprem oldu.

Yerin 21 kilometre derinliğinde kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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