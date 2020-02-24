İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

24.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:28

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Raver ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 04.03'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: AA