İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem
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İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24.02.2020 09:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:28
İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

'ın güneyindeki Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesinde 4,9 büyüklüğünde meydana geldi.

Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Raver ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 04.03'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: AA
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