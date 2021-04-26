İran'da 4.8 şiddetinde deprem

İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kirmanşah eyaletinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

İran'da Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kirmanşah eyaletinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab şehrinde yerel saatle 14.39'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı