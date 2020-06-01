İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Honc kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Honc kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Honc kenti olan 4,7 büyüklükteki deprem, yerel saatle 04.29'da kaydedildi.

Depremin 2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA