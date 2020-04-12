İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem
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Azerbaycan, Deprem, AFAD, İran, Güncel

İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

12.04.2020 05:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 05:42
İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.23'te Hoy'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,75 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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