İran'da 4,7 büyüklüğünde deprem
İran'ın, Irak sınırında bulunan İlam eyaletine bağlı Dehluran ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
13.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:14
İran'ın, Irak sınırında bulunan İlam eyaletine bağlı Dehluran ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Dehluran ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 10.32'de kaydedildi.
Depremin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Deprem sonucu can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA