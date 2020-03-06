İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Batı Azerbaycan Eyaletine bağlı Hoy kentinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

06.03.2020 18:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:51
İran'da 4.5 büyüklüğünde deprem

'ın Batı Eyaletine bağlı Hoy kentinde 4.5 büyüklüğünde bir meydana geldi.


İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sismoloji Merkezinin paylaştığı verilere göre, deprem yerel saatle 17.49'da yerin 14 km derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından, can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.


Geçtiğimiz Şubat ayında İran'ın Batı Azerbaycan Eyaletine bağlı Hoy şehrinin Kotur ilçesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 127 kişi yaralanmış ve birçok ev hasar görmüştü. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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