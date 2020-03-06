İran'da 4,5 büyüklüğünde deprem

06.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:22

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.49'da kaydedildi.



Açıklamada, depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.



Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA