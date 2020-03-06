İran'da 4,5 büyüklüğünde deprem
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İran'da 4,5 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:22
İran'da 4,5 büyüklüğünde deprem

'ın sınırındaki Batı eyaletinde 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hoy ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.49'da kaydedildi.


Açıklamada, depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.


Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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