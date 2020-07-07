İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem
İran'ın Kirmanşah eyaletinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
07.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:17
İran'ın Kirmanşah eyaletinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.22'de Kirmanşah eyaletine bağlı Kirmanşah şehrinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, depremin Kasr Şirin ve Serpol Zehab şehirlerinde de hissedildiği açıklandı.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Kaynak: İHA