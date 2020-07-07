İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem İran'ın Kirmanşah eyaletinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Kirmanşah eyaletinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.22'de Kirmanşah eyaletine bağlı Kirmanşah şehrinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, depremin Kasr Şirin ve Serpol Zehab şehirlerinde de hissedildiği açıklandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA