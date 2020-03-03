İran'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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İran'da 4,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bestek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:24
İran'da 4,4 büyüklüğünde deprem

'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bestek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Bestek ilçesinin Kuherd beldesi olan 4,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 15.01'de kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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