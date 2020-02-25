İran'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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İran'da 4,3 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:54
İran'da 4,3 büyüklüğünde deprem

'ın sınırındaki Batı eyaletine bağlı Hoy ilçesinde 4,3 büyüklüğünde meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada 4,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hoy olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 4 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Yetkililer, deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

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