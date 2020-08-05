İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem İran'ın Hocedk kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İran'ın Hocedk kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Kirman eyaletine bağlı Hocedk kentinde yerel saatle 23.25'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA